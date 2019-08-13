Автомобили и крыши жилых домов в пригороде Рима пострадали из-за падения осколков Boeing 787. Обломки отвалились от лайнера компании Norwegian сразу после взлета.

Автомобили и крыши жилых домов в пригороде Рима пострадали из-за падения осколков Boeing 787.Как сообщает итальянское агентство АНСА, обломки отвалились от лайнера компании Norwegian сразу после взлета. Самолет немедленно вернулся в аэропорт Фьюмичино, передает "Россия 24".По предварительной версии, у него была проблема с двигателем.Пострадавших в результате инцидента нет.Жители римского пригорода собрали немало фрагментов Boeing 787 размером до 10 сантиметров. Сейчас улики изучают следователи.