Автомобили и крыши жилых домов в пригороде Рима пострадали из-за падения осколков Boeing 787. Обломки отвалились от лайнера компании Norwegian сразу после взлета.
Автомобили и крыши жилых домов в пригороде Рима пострадали из-за падения осколков Boeing 787.
Как сообщает итальянское агентство АНСА, обломки отвалились от лайнера компании Norwegian сразу после взлета. Самолет немедленно вернулся в аэропорт Фьюмичино, передает "Россия 24".
По предварительной версии, у него была проблема с двигателем.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Жители римского пригорода собрали немало фрагментов Boeing 787 размером до 10 сантиметров. Сейчас улики изучают следователи.