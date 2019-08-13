Она похитила его кошелек с 3 тысячами рублей

Она похитила его кошелек с 3 тысячами рублейВ конце июля этого года в полицию обратился 66-летний житель одного из сёл Муромского района, сообщивший о хищении у него кошелька с 3 тысячами рублей. Правоохранителям он рассказал, что пропажу обнаружил после посещения одного из местных магазинов.Полицейские опросили возможных очевидцев преступления и изучили записи с камер видеонаблюдения.Через несколько дней удалось задержать подозреваемую, 50-летнюю женщину. Выяснилось, что злоумышленница заметила, что пенсионер положил кошелек на прилавок и отвлекся на витрину. Она, воспользовавшись ситуацией, поставила сумку на чужой портмоне, а затем незаметно украла его.В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.