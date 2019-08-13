Звезды проекта Дом-2 умудряются быть в эпицентре скандалов даже вне стен телестройки. На этот раз особо отличилась мужская половина: Леша Безус, Илья Яббаров, Артем Сорока и Никита Рудаков.

Звезды проекта "Дом-2" умудряются быть в эпицентре скандалов даже вне стен телестройки. На этот раз особо отличилась мужская половина: Леша Безус, Илья Яббаров, Артем Сорока и Никита Рудаков.У всех парней серьезные неполадки в личной жизни. Яббаров, Рудаков и Безус накануне расстались со своими избранницами. В отношениях Сороки кипят страсти: пара скандалит почти ежедневно.Парни, видимо, решили отвлечься от дурных мыслей и переживаний. Поэтому отправились сугубо мужской компанией на вечеринку в ночной клуб. Однако, молодые люди перебрали с алкоголем и вскоре начали буянить.В Instagram-аккаунте Леши появилось фото со злополучной ночи. "Что происходит у Ильи с Аленой? Что происходит у Артема с Голд? Что происходит у Никиты с Алиной? Я не знаю... Но знаю точно, что когда мы выбираемся на тусу, охрана нас выводит по одному... Поднимите руки, кто из вас видел наш дебош?", – подписал под постом участник телестройки."Палата номер 6", – вынесла вердикт одна из поклонниц.Остальные подписчики тоже ополчились в комментариях на героев "Дома-2". "Обезьянам не дано отдыхать цивилизованно! Но еще кричать про свой дебош... Вы дегенераты!", "Что за дебилизм высовывать свои языки? Вроде взрослые люди, а поведение хуже, чем у подростков!", "Лоботрясы", "И это мужики? Стоят пацанята, с лицом мужчин, а с мозгами детей", – накинулись на звезд скандального телепроекта критики.