По указанию главы администрации города Андрея Шохина было созвано оперативное совещание с представителями "Биотехнологий".

По факту компании "Чистый Владимир" . Об этом сообщили в региональном Управлении МВД.Напомним, то, что это поджог, стало известно после просмотра видео с камер наблюдения. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и виновных. Машины работали на подряде у регионального оператора "Биотехнологии". И потеря почти половины автопарка могла серьёзно нарушить ситуацию с вывозом мусора в областном центре. По указанию главы администрации города Андрея Шохина было созвано оперативное совещание с представителями "Биотехнологий". Где они заверили, что это никак не отразится на графике вывоза ТБО. Утраченные мусоровозы в тот же день удалось заменить другими. Кроме этого, регоператор приступил к оформлению в лизинг ещё 5 новых машин. В свою очередь мэрия также готова оказать помощь силами муниципальных коммунальных организаций.