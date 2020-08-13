Жители Владимирской области направили почти 17,4 тыс. заявок на изменение графиков платежей по кредитным договорам.

Жители Владимирской области направили почти 17,4 тыс. заявок на изменение графиков платежей по кредитным договорам.На конец июля банки одобрили 10,7 тыс. обращений от физлиц - это 63 % от числа рассмотренных. По 10,2 тыс. договоров условия выплат уже изменены.Общая сумма реструктурированной задолженности составил около 3,5 млрд рублей. Из них 2,1 млрд – это задолженность по потребительским кредитами, 816 млн – ипотека.Средний размер реструктурированного долга по ипотечным договорам составил 1,26 млн рублей, в потребкредитовании – 335 тыс. рублей.«За неделю в апреле в среднем поступало более 2 тысяч заявок по реструктуризации кредитов и оформлению кредитных каникул, то в июле поток сократился до нескольких сотен обращений и в итоге составил чуть более 1000 заявок за месяц», - отметила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.До конца года будут действовать и другие меры поддержки пострадавших от коронавируса, напоминает Банк России.Банки, МФО и КПК не должны начислять повышенные проценты, штрафы и пени за просрочки выплат в связи с коронавирусом. От штрафных платежей также должны освободить индивидуальных предпринимателей и самозанятых.