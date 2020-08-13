Из-за пожара в их многоквартирном доме барачного типа.

Из-за пожара в их многоквартирном доме барачного типа.Сообщение о загорании поступило накануне в 16.16.Горела кровля на площади 600 кв.м. восьмиквартирного деревянного дома барачного типа по адресу: улице Луговая, д. 3. Жители дома вышли самостоятельно до приезда пожарных. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.В 16.50. пожар был локализован. В 17.22. было ликвидировано открытое горение. В 21.11 пожар полностью ликвидирован. К ликвидации пожара привлекается 11 единицы техники, 32 человека личного состава.По предварительной информации в доме проживали 24 человека, в том числе 6 детей, которые временно размещены у родственников.