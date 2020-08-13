Ведущий программы Модный приговор Александр Васильев
разобрал образ 25-летней возлюбленной фигуриста Ильи Авербуха. Звезда сериала Папины
дочки Лиза Арзамасова, по словам историка моды, имеет необычную внешность.
Артистка напоминает героиню старинного британского романа.
Ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев
разобрал образ 25-летней возлюбленной фигуриста Ильи Авербуха. Звезда сериала "Папины
дочки" Лиза Арзамасова, по словам историка моды, имеет необычную внешность.
Артистка напоминает героиню старинного британского романа.
Васильев уверен, что Арзамасова отлично справится с ролью в
картине или постановке, например, Чарльза Диккенса. Профиль девушки, улыбка,
форма носа, длинные волосы, которые она часто завивает, мысленно отправляют
смотрящего на нее в ХIX век. У звезды сериала "Папины дочки" хорошая осанка,
она отлично сыграла бы английскую аристократку.
По словам Васильева, избраннице Авербуха стоит
отказаться от слишком современных нарядов. Артистке надо забыть о брюках карго,
спортивных костюмах, кроссовках, слипонах, джинсовых куртках, бомберах и косухах.
Подобные вещи не сочетаются с внешностью Лизы.
Арзамасовой следует носить платья из кружева или тюля. Звезда серила "Папины дочки" будет отлично смотреться в нарядах,
которые предпочли бы героини Антона Павловича Чехова. Девушке надо открывать
плечи и руки, подчеркивать талию расклешенными юбками. На красных дорожках
знаменитости пойдут наряды в пол.
18 Июл 2020 в 3:11 PDT
"Я понимаю, чем поразила Илью Авербуха", – заметил
ведущий программы "Модный приговор". Александру Васильеву кажется, что фигурист
искал нежную и женственную спутницу. Таких девушек сейчас сложно найти, красавицы
сегодня все на одно лицо, их историк моды назвал "милыми мордашками".