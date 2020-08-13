Ведущий программы Модный приговор Александр Васильев разобрал образ 25-летней возлюбленной фигуриста Ильи Авербуха. Звезда сериала Папины дочки Лиза Арзамасова, по словам историка моды, имеет необычную внешность. Артистка напоминает героиню старинного британского романа.

Ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильевразобрал образ 25-летней возлюбленной фигуриста Ильи Авербуха. Звезда сериала "Папиныдочки" Лиза Арзамасова, по словам историка моды, имеет необычную внешность.Артистка напоминает героиню старинного британского романа.Васильев уверен, что Арзамасова отлично справится с ролью вкартине или постановке, например, Чарльза Диккенса. Профиль девушки, улыбка,форма носа, длинные волосы, которые она часто завивает, мысленно отправляютсмотрящего на нее в ХIX век. У звезды сериала "Папины дочки" хорошая осанка,она отлично сыграла бы английскую аристократку.По словам Васильева, избраннице Авербуха стоитотказаться от слишком современных нарядов. Артистке надо забыть о брюках карго,спортивных костюмах, кроссовках, слипонах, джинсовых куртках, бомберах и косухах.Подобные вещи не сочетаются с внешностью Лизы.Арзамасовой следует носить платья из кружева или тюля. Звезда серила "Папины дочки" будет отлично смотреться в нарядах,которые предпочли бы героини Антона Павловича Чехова. Девушке надо открыватьплечи и руки, подчеркивать талию расклешенными юбками. На красных дорожкахзнаменитости пойдут наряды в пол.18 Июл 2020 в 3:11 PDT"Я понимаю, чем поразила Илью Авербуха", – заметилведущий программы "Модный приговор". Александру Васильеву кажется, что фигуристискал нежную и женственную спутницу. Таких девушек сейчас сложно найти, красавицысегодня все на одно лицо, их историк моды назвал "милыми мордашками".