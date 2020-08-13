14 августа между командами “Спартак” и “Ахмат” состоится матч 2-го тура Премьер-лиги России. Букмекеры пророчат лидерскую позицию бело-красной команде. Давайте попробуем проанализировать расклад сил перед игрой.

“Ахмат”

За небольшой период межсезонья команду успел возглавить новый тренер — Талалаев Андрей. В прошлом сезоне под его руководством вылетели в первый дивизион самарские “Крылья Советов”. Грозненскому коллективу же удалось спастись, в чем есть заслуга их личных встреч с футбольным клубом Самары.

Подчеркнем тот факт, что за прошлый сезон только три представителя российской Премьер-лиги пропустили более чем “Ахмат”. Оборону грозненцев их оппоненты вспарывали в среднем 1,53 раза.

Можно предположить, что в предстоящем матче эта команда вряд ли сможет держать надежную оборону, ведь, как и прежде, вне игры находятся два главных защитника: Уциев Ризван и Ромеро Анхель.

“Спартак”

Как мы помним, для “Спартака” суровым судейским беспределом был ознаменован конец прошлого сезона, который плавно перешел в новый розыгрыш российской Премьер-лиги. Все фанаты помнят скандальный матч команды с “Сочи”, в котором снискавшая одиозную славу пара Еськов — Казарцев разгромили коллектив Тодеско с отъявленным цинизмом.

Леонид Федун — владелец клуба сенсационно объявил, что команда снимается с турнира. Команду, конечно, так и не сняли, но данное заявление послужило спусковым механизмом для старта разбирательств на серьезном уровне.

Во-первых, главный арбитр матча Василий Казарцев был отстранен от судейской роли до самого конца сезона. Также есть данные, что Казарцев может не вернуться к судейству никогда, если наказание будет усилено.

Во-вторых, у всех на слух сражающая наповал от абсурдности запись переговор Еськова с Казарцевым, которая предваряет второе пенальти по воротам “Спартака”.

А в-третьих, Кашшаи — скандальный глава судейского корпуса — в первый раз признал оплошность своего подчиненного.

Понятно, что все эти мероприятия, полумеры несут целью сбросить градус негодования, царящий во всеобщей массе. Арбитерские ошибки по отношению к “Спартаку” несут явно не случайный характер, а происходят системно. Из этого следует, что “головы” на верхах неизбежно полетят. Хоть владелец московского клуба Федун и дал согласие на выступление в Премьер-лиге, если повторится что-нибудь подобное — команде придётся покинуть поле.

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