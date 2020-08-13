Банк России рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и кредитно-потребительским кооперативам продолжить реструктурировать кредиты заемщиков, которые заболели коронавирусом или

Банк России рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и кредитно-потребительским кооперативам продолжить реструктурировать кредиты заемщиков, которые заболели коронавирусом или потеряли доходы из-за пандемии, до 31 декабря 2020 года. Жители Владимирской области направили почти 17,4 тыс. заявок на изменение графиков платежей по кредитным договорам с 20 марта 2020 года, с момента, когда начали работать программы по мерам поддержки