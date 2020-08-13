Белорусские военнослужащие запустили флешмоб в поддержку протестующих. Они выкладывают в социальные сети видеозаписи, на которых выбрасывают или сжигают форму.

Белорусские военнослужащие запустили флешмоб в поддержку протестующих. Они выкладывают в социальные сети видеозаписи, на которых выбрасывают или сжигают форму.С 9 августа в Белоруссии проходят митинги. Граждане недовольны победой Александра Лукашенко на президентских выборах и требуют провести повторное голосование. Некоторые настаивают на том, чтобы пост главы государства заняла оппозиционный политик Светлана Тихановская.Во многих крупных городах мирные протесты переросли в массовые беспорядки. Силовики применяют дубинки, светошумовые гранаты и пистолеты с резиновыми пулями, чтобы успокоить демонстрантов. В результате столкновений с милиционерами уже пострадали десятки жителей страны.Некоторые военнослужащие отказались использовать оружие против соотечественников. Они размещают ролики, на которых избавляются от формы: выкидывают ее в мусорный бак и окно или сжигают в поле. "Белорусского братства, спецназа больше нет", – заявил один из авторов видео.В другом ролике, опубликованном в телеграм-канале Nexta Live, бывший спецназовец выбрасывает свои награды. "Я очень гордился тем, что служил в роте специального назначения. То, что сейчас просходит, – это ужасно. Вещи, которые я так хранил, стали помойкой. И они должны находиться там, где этого заслуживают", – сказал мужчина.Напомним, выборы главы Белоруссии прошли в минувшее воскресенье. Согласно данным ЦИК, большинство избирателей – 80,08% – отдали голос за действующего президента Александра Лукашенко. Его оппонента Светлану Тихановскую поддержали 10,09% граждан. Против всех высказались 4,6% жителей страны.Через три дня после оглашения итогов голосования Тихановская покинула Белоруссию. Политик объяснила, что приняла "тяжелое решение", но у нее не было выбора. Она записала видео, где попросила соотечественников сидеть дома. Эксперты предположили, что женщина снялась в этом ролике под давлением белорусского руководства.