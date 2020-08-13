На улицах заменят асфальт и разметку.

В Москве планируют отремонтировать более 900 дорог до наступления зимнего периода. На данный момент работы по ремонту ведутся на 254 объектах, в частности на Ленинском проспекте, улицах 800-летия Москвы, Дубнинской, Енисейской и Крылатской, а также на Коровинском шоссе.В этом году будет отремонтировано более 18 миллионов квадратных метров 923 дорог столицы.По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петра Бирюкова, на данный момент город готовится к осенне-зимнему периоду.— Летние месяцы удобны для проведения ремонта из-за низкого трафика, можно быстро привести дороги в порядок, например, убрать колейность, которая может стать причиной ДТП, — сказал заммэра.Он отметил, что весь запланированный объем работ будет выполнен в срок, несмотря на отставание от графика из-за пандемии, сообщает официальный сайт мэра Москвы.