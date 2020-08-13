С приговором не согласен и снова будет судиться. Бывший вице-губернатор Хвостов подал апелляцию на решение Ленинского районного суда. Напомним, Дмитрия Хвостова приговорили к 9 годам

С приговором не согласен и снова будет судиться. Бывший вице-губернатор Хвостов подал апелляцию на решение Ленинского районного суда. Напомним, Дмитрия Хвостова приговорили к 9 годам лишения свободы со штрафом в размере 30 млн рублей, с лишением права занимать руководящие должности сроком на 3 года. Экс-чиновник признан виновным в получении взяток в особо крупном размере. Второй