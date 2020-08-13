У владимирцев будет возможность прокатиться на ретро-троллейбусе. Во «Владимирпассажиртрансе» приступили к реставрации транспортного средства прошлого века. На предприятии

У владимирцев будет возможность прокатиться на ретро-троллейбусе. Во «Владимирпассажиртрансе» приступили к реставрации транспортного средства прошлого века. На предприятии планируют, что «рогатый» выйдет на один из городских маршрутов к Новому году. Троллейбус восстанавливают в стилистике 90-х, причем речь идет не только об идентичном тем временам внешнем виде. Исторической правде будет соответствовать и «внутренняя начинка» машины: ходовая