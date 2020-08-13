Исполнитель роли ученого Шелдона Купера в американском ситкоме Теория большого взрыва признался, что незадолго до закрытия шоу в его жизни началась черная полоса. Джим Парсонс не смог справится с грузом свалившихся проблем.

Исполнитель роли ученого Шелдона Купера в американскомситкоме "Теория большого взрыва" признался, что незадолго до закрытия шоу в егожизни началась черная полоса. Джим Парсонс не смог справится с грузомсвалившихся проблем.Актер стал гостем подкаста звезды сериала "Доктор Кто"Дэвида Теннанта. Джим Парсонс рассказалколлеге по цеху, почему решил уйти из "Теории большого взрыва".По словам артиста, заключая двухгодичный контракт ссоздателями теленовеллы, он не мог избавиться от странного предчувствия. Джимуказалось, что по истечении срока договора сниматься в проекте онбольше не будет.Парсонс поведал также, что на его решение покинуть сериал "Теориябольшого взрыва" повлияло много факторов. Например, элементарная усталость. Помимоситкома, артист работал в спектаклях и снимался в рекламе. "Я был истощен", -признался американский актер.Также Джим был расстроен из-за своей14-летней собаки, которая доживала последние дни. После смерти любимца звезду сериала "Теория большого взрыва"ожидали новые беды. Джим поскользнулся во время работы на сцене и сломалногу.14 Май 2019 в 3:56 PDTПарсонс признался, что испытывал сильный страх.Артисту казалось, что он стоит у обрыва, и впереди его ждет что-то мрачное. Джим осознал: к окончанию 12-го сезона "Теории большого взрыва" ему исполнится 46 лет, и он будет всегона шесть лет моложе отца, когда тот скончался. Пора что-томенять и пробовать новое, решил актер. Джим очень огорчился из-за того, что комедийное шоузакрыли после его ухода.