Как стать гражданином планеты без языковых барьеров в общении и совместном творчестве?

Какстать гражданином планеты без языковых барьеров в общении и совместном творчестве? В летнем лагере образовательного центра "Интач"ребята учатся не только свободно говорить на иностранном языке, но и узнают, как стать другом Земли. На эксперименте по самостоятельной переработке бумаги побывала Мария Городская.Дети в игровой форме учатся жить на планете - бережно. Сделать эко-уроки в летнем лагере - их инициатива.- Рвем бумажку на маленькие кусочки, чтобы их было много-много-много.Переработка старой бумаги - один из эко-уроков. Необходимо взять несколько листов, разорвать их на маленькие кусочки и залить водой, в конце - добавить немного клея.- Вся эта масса будет укладываться ровным слоем. Она будет сушиться в течение нескольких часов. И потом получиться наша традиционная бумага.Для детей - это и урок, и развлечение. Каждый день ребята в летнем лагере делают шаг навстречу чистой и красивой планете.Анастасия Кучеренко, руководитель центра изучения иностранных языков "ИНТАЧ": «Мы преподаем 8 иностранных языков, основные мировые языки и своей миссией мы избрали необходимость помочь и детям и взрослым участвовать в действительно важных проектах планетарного масштаба».Помимо изучения трех языков: английского, испанского и китайского - дети занимаются уборкой эко-пространства вокруг и внутри себя. Разделяют мусор, сажают деревья и цветы, узнают, что такое экологическое питание и общение.Анна Лемке, преподаватель центра изучения иностранных языков "ИНТАЧ": «Мы решили, что нужно сделать смену, которая будет подходить всемирно. И решили, что тема экологии самая актуальная на данный момент».Изучать иностранный язык в школе было скучно, признается Лиза Попова. А здесь - можно и петь, и танцевать, и болтать с подружками - на иностранном языке.Лиза Попова, ученица центра изучения иностранных языков "ИНТАЧ": «Здесь очень классно. Тут очень хорошие вожатые и учителя. Тут очень нравится, тут позитивно, весело».Кристина Царёва, преподаватель центра изучения иностранных языков "ИНТАЧ": «- Игры дидактические, тактильные и различные игры на печатной основе. Детям очень нравится. И книги тоже красочные и интересные. - А взрослым вы, случайно, не проводите тоже занятия в игровой форме? - Обязательно!»Изучать языки на материале интересных игр и живых ситуаций общения в «ИНТАЧ» могут не только дети, но и взрослые. Открыть людям возможности личного развития с помощью изучения других языков - главная идея образовательного центра. Границ в освоении иностранных языков - нет.Наталья Головешкина, Мария Городская, Александр Чунаев«Вести-Владимир»