Сегодня свой праздник отмечают левши. Дата была утверждена по инициативе британского клуба в 1992 году. В этот день левши всего мира традиционно обращаются к производителям товаров, чтобы те делали вещи не только для правшей.

Сегодня свой праздник отмечают левши. Дата была утверждена по инициативе британского клуба в 1992 году. В этот день левши всего мира традиционно обращаются к производителям товаров, чтобы те делали вещи не только для правшей.Кроме того, левши борются за права тех, кого в некоторых школах пытаются переучить. По мнению психологов, часто это понижает успеваемость учеников. На Руси к левшам относились подозрительно. Им даже запрещали давать показания в суде. В списке знаменитых леворуких значатся Марк Твен, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бетховен, Сергей Рахманинов. Левшами были Юлий Цезарь и Александр Македонский, Наполеон и Карл Великий, Уинстон Черчилль.По данным статистики, каждый десятый житель планеты — левша.