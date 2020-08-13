Сотрудники ПФР напомнили о нововведениях, связанных с повышением пенсий некоторых россиян. Они назвали категории граждан, которым положена увеличенная соцвыплата.

Сотрудники ПФР напомнили о нововведениях, связанных с повышением пенсий некоторых россиян. Они назвали категории граждан, которым положена увеличенная соцвыплата.Сотрудники Пенсионного фонда России сообщили, что пенсия будет автоматически увеличиваться примерно на пять тысяч рублей. Так, фиксированная дополнительная выплата для россиян 80 лет и старше была проиндексирована и составила 5686,25 рублей.Чтобы забрать повышенную пенсию, нашим соотечественникам не придется заполнять никаких заявлений. Деньги начислят на следующий месяц с даты рождения.Еще одна категория граждан, которую коснется повышение пенсий – инвалиды первой группы. Они получают удвоенную фиксированную выплату. Еще для пожилых россиян предусмотрена ежемесячная выплата в 1200 рублей. Эта сумма полагается неработающему трудоспособному человеку преклонного возраста, не состоящему на учете в службе занятости населения.Для назначения компенсации необходимо заполнить заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на то, чтобы за ним ухаживал определенный человек. Потребуется и документ от ухаживающего.При этом не играет роли, где проживает ухаживающий человек и является ли он членом семьи пенсионера.Как писали "Дни.ру", могут рассчитывать на и другие категории граждан. Имеют право на приличную прибавку к пенсии те, у кого есть награды за особые заслуги перед страной. В основном, повышенное пособие полагается знаменитостям, ученым и военным.