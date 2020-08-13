13 августа звезде сериала Убойная сила исполняется 52 года. Несмотря на невысокий рост (160 сантиметров) актер Андрей Федорцов пользуется невероятным успехом у женщин. В биографии знаменитости много красочных романов.

13 августа звезде сериала "Убойная сила" исполняется 52года. Несмотря на невысокий рост (160 сантиметров) актер Андрей Федорцовпользуется невероятным успехом у женщин. В биографии знаменитости много красочныхроманов.Первым серьезным увлечением Андрея стала девушка из Япониипо имени Кейко. Артист познакомился с красавицей у дверей Малого драматическоготеатра, где в те годы служил электриком. Кейко хотела передать презент одномуиз артистов. Иностранка очень хорошо говорила по-русски. Федорцов рискнул и пригласилее на свидание.Андрей и Кейко встречались год. Отношения закончилисьболезненно. Девушке пришлось вернуться на родину. У нее умерла мать, и кому-тонадо было ухаживать за отцом. Спустя годы японка разыскалавозлюбленного из России, но было слишком поздно.Была в жизни звезды сериала "Убойная сила" еще одна зазноба из-за рубежа. В Театре Комедии Федорцов познакомился с Келли из Англии.Блондинка прибыла в Россию, чтобы выучить язык. Этот роман артиста продлилсянесколько лет. Андрей какое-то время жил вМанчестере, даже познакомился с родителями Келли. Мама и папа девушкипредлагали россиянину перебраться к ним на ПМЖ, но тот отказался. Со временемотношения сошли на нет. "Периодически она присылает мне письма по мейлу", -сказал актер.В 90-е Андрей Федорцов занялся бизнесом. В собственный магазинартист нанял девушку Марию. Новая сотрудница быстро очаровала знаменитость. В2000-м избранница родила звезде сына, которого назвали Михаил. Мать своегопервенца актер в ЗАГС так и не отвел, пара рассталась. "Если нет чувств, тонадо расходиться", – рассуждает Федорцов.Следующей избранницей знаменитости стала 18-летняя Катя.Девушка была давней знакомой артиста, он помнил ее еще ребенком. Красавица приехалав Санкт-Петербург поступать в экономический университет. Через год после началаромана студентка родила от артиста дочь Варю. Когда чувства потеряли новизну иугасли, Федорцов вернулся к холостяцкой жизни. Уходя артист оставил дочери квартиру.Впервые стать чьим-то законным мужем Андрей Федорцов решилсятолько в 45 лет. Звезда сериала "Убойная сила" зарегистрировала отношения свыпускницей Мухинского художественногоучилища Екатериной. Артист не скрывает, что в супругу влюбился с первоговзгляда. По словам актера, при первой встрече у него ноги подкосились.В браке у Федорцова родились две дочки: Ксения и Дарья. Супругаартиста не скрывает, что хотела бы стать матерью еще раз.