Уникальный фестиваль-путешественник в седьмой раз пройдет с 21 по 26 августа во Владимирской области.

Уникальный фестиваль-путешественник в седьмой раз пройдет с 21 по 26 августа во Владимирской области.Международный проект, художественным руководителем которого стал всемирно известный виолончелист, заслуженный артист России Борис Андрианов, традиционно объединит концерты ярчайших представителей современного исполнительского искусства и путешествие по необычайным историческим местам Владимирского края.В 2020 году в состав выездной концертной бригады влились скрипачи Елена Ревич и Никита Борисоглебский, виолончелисты Борис Андрианов и Анна Кошкина, пианист Пётр Лаул, флейтист Максим Рубцов, баянист Николай Сивчук, гитарист Дмитрий Илларионов, арфистка Софья Кипрская, юная певица Полина Стембольская, звезды джаза Вадим Эйленкриг и Мариам Мерабова, а также неудержимые артисты Владимирского Губернаторского симфонического оркестра во главе с Артёмом Маркиным.Откроется фестиваль 21 августа джазовой феерией в Патриаршем саду Владимира. Следующей точкой на карте фестиваля станет 22 августа действующий Дюкинский карьер.23 и 25 августа слушатели смогут насладиться камерной музыкой на фоне историко-архитектурных ансамблей в Юрьеве-Польском и Гороховце. Артисты-«передвижники» будут рады еще раз побывать в уже полюбившихся точках «Музыкальной экспедиции», вновь открытых для публики.Финальным аккордом седьмого фестиваля 26 августа станет концерт на территории научно-производственной компании «Генериум» в поселке Вольгинский. Компания Генериум выпустила тест-системы для определения наличия вируса COVID-19. Артисты адресуют музыкальное приношение всем медицинским и научным работникам Владимирской области – за их мужество и упорство.