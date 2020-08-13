Ремесленники приедут, а вот артисты встретятся «На Муромской дорожке» в онлайне. 15 августа в Муроме пройдет XX межрегиональный фестиваль народной музыки и ремесел «На Муромской дорожке».

Ремесленники приедут, а вот артисты встретятся «На Муромской дорожке» в онлайне. 15 августа в Муроме пройдет XX межрегиональный фестиваль народной музыки и ремесел «На Муромской дорожке». Посетить фестиваль в этом году предлагают всем желающим. В город на Оке съедутся ремесленники из 16 регионов России - Владимирской, Архангельской, Вологодской, Кировской, Костромской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Смоленской, Тверской областей