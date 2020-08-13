Им грозит до двух лет лишения свободы

Во Владимире полиция возбудила уголовное дело по факту поджога 10 мусоровозов, принадлежащих компании УК «Чистый Владимир». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Напомним, утром 12 августа крупный пожар уничтожил 10 припаркованных мусоровозов, работавших на подряде у регионального мусорного оператора «Биотехнологии». Убедиться в том, что машины загорелись не по своей воле следователям помогли записи с камер видеонаблюдения, на которых засветились поджигатели.Полицейские установят все обстоятельства происшествия и найдут лиц, причастных к поджогу. Им грозит лишение свободы до двух лет.