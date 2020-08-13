В ледовом дворце "Полярис" открывается выставка "Мир инструмента-2020".

Простыерешения самых сложных задач. В ледовом дворце "Полярис" открывается выставка "Мир инструмента-2020". Необычные новинки строительного, кухонного и садового инструмента порадуют не только настоящих мужчин, но и домохозяекСверхмощныйсекатор из особо прочной стали легко режет ветки до 4 сантиметров. Не мнет кору и не заминает волокна, оставляя гладкий срез. Шлифовальная насадка на дрель с плавающим эффектом сделает идеальной любую поверхность. Сменные абразивы можно почистить специальным бруском. Шарнирный зажим превратит любую дрель в точильный станок. Специальная насадка легко заточит ножи топоры, ножницы и даже лопаты. Корейская Чудо-Пила распилит не только дерево, но и метал, а универсальный чудо-ключ станет незаменимым помощником для любого мастера. Также на выставке представлены точилки для всех типов лезвий. Нож после заточки сможет легко резать бумагуГригорий Гребенкин, официальный представитель компании "NEMOLOTOK": «Здесь товары и для женщин, и для мужчин будут. Пила вот настолько компактная, что умещается в дамскую сумочку, однако она пилит и сталь, и дерево, и кости, и керамику, и стекло и в любых направлениях. Полотна гибкие, они позволяют это делать».Убедиться в эффективности и качестве представленного ассортимента можно с 14 по 16 августа. Выставка работает с 10 утра до 18 часов.