Полиция возбудила уголовное дело по факту поджога мусоровозов. Напомним, инцидент произошел ранним утром 12 августа. Спасатели получили сигнал о возгорании 10 автомобилей в 4 часа 9 минут.

Полиция возбудила уголовное дело по факту поджога мусоровозов. Напомним, инцидент произошел ранним утром 12 августа. Спасатели получили сигнал о возгорании 10 автомобилей в 4 часа 9 минут. Пламя уничтожило кабины мусоровозов, сейчас техника не работает. 10 сгоревших машин принадлежали подрядчику регоператора по вывозу мусора «Чистый Владимир». Часть из них находилась в собственности, часть в лизинге.