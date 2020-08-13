Журналист Владимир Познер резко высказался о президенте Белоруссии Александре Лукашенко. Ведущий Первого канала назвал политика худшим советским продуктом.

Журналист Владимир Познер резко высказался о президенте Белоруссии Александре Лукашенко. Ведущий Первого канала назвал политика "худшим советским продуктом".В своем блоге журналист вспомнил первую встречу с главой страны. 25 лет назад бизнесмен Борис Березовский пригласил Владимира Познера и других репортеров в Белоруссию для знакомства с Александром Лукашенко.В честь журналистов был устроен ужин. В какой-то момент Березовский попросил всех, кто сидел за столом, сказать добрые слова в адрес белорусского политика. Познер отметил, что в тот вечер все тосты были скучные и однообразные, поэтому он ничего не запомнил.Сам журналист предпочел отмолчаться. "Когда ломаешь чей-то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего", – сказал он Лукашенко. Глава Белоруссии "выразительно посмотрел" на Познера, но ничего не ответил ему.Журналист поведал, что уже тогда понял истинную сущность политика. Александр Лукашенко представляет собой "советский продукт в худшем виде". Политик готов на самые крайние меры ради удержания власти. Это подтверждают события последних дней.12 Авг 2020 в 8:28 PDTСиловики применяют резиновые пули, слезоточивый газ, водяные пушки против граждан, которые вышли на мирные демонстрации. Также они арестовывают журналистов и оппозиционеров. По мнению телеведущего, создал полицейское государство.