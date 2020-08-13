Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал поступок известного дирижера и скрипача. Он считает, что музыкант напрасно отказался от ордена Франциска Скорины из-за событий в Белоруссии.

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал поступок известного дирижера и скрипача. Он считает, что музыкант напрасно отказался от ордена Франциска Скорины из-за событий в Белоруссии.Муж певицы Валерии не понял того, что сделал Спиваков. Он раскритиковал его решение, аргументируя это тем, что в таком случае можно отказываться от орденов других стран, где также происходят "нестандартные ситуации".Иосиф Пригожин отметил, что награда была вручена Владимиру Спивакову за достижения, за гуманизм. По его словам, дирижер по праву владеет этим орденом как человек, который является культурным мостом между Россией и Белоруссией.Напомним, что Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, врученного ему Александром Лукашенко в 2014 году. Деятель культуры написал открытое письмо белорусскому президенту. Дирижер отметил, что ему стыдно носить награду, которая связана с "правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией".12 Авг 2020 в 5:52 PDTКак писали "Дни.ру", стал часто общаться с многочисленной аудиторией в соцсетях и обсуждать вопросы, интересующие публику. Недавно продюсер решил откровенно поговорить о проблеме лишнего веса.Иосиф Пригожин сбросил пять килограммов. Он отметил, что худеет без специальных диет. Продюсер просто сокращает порции и посещает тренажерный зал.