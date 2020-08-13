Режиссер Стивен Суржик поделился радостной новостью. Возобновлены съемки второго сезона сериала Ведьмак.

Режиссер Стивен Суржик поделился радостной новостью.Возобновлены съемки второго сезона сериала "Ведьмак".В Лондоне запущен процесс создания новой части популярнойтеленовеллы о приключениях Геральта из Ривии. На площадку уже вернулисьисполнители главных ролей Генри Кавилл, Фрея Аллан и другие.Над первыми двумя эпизодами сериала "Ведьмак" работает режиссерСтивен Суржик. В личном микроблоге постановщик подтвердил старт проекта.По словам Суржика, творческий коллектив теленовеллы настроенпозитивно. При этом все проявляют осторожность и соблюдают противоэпидемиологические меры.Режиссер поблагодарил команду сериала "Ведьмак"за находчивость. Коллектив придумал новые способы коммуникации, которыепомогают служащим площадки находиться в менее тесном контакте.Также Стивен Суржик опубликовал фото экрана камеры. "Осталосьвсего три минуты до момента, когда мы второй раз приступим к съемкам второгосезона "Ведьмака", – написал кинематографист.12 Авг 2020 в 1:08 PDTРабота надбыла заморожена в феврале. Киноделы остановили производство из-за пандемиикоронавирусной инфекции. От коварной заразы пострадал актер Кристофер Хивью,исполняющий роль Нивеллена.Киношники отстают от графика на полгода. Понекоторым данным, премьера второго сезона сериала "Ведьмак" состоится не раньшесентября 2021-го.