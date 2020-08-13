Для реализации проекта специалисты компании проложили свыше 230 километров волоконно-оптических линий связи

«Ростелеком» подключил к интернету 77 социально значимых объектов (СЗО) в 11 районах Владимирской области. Таким образом, компания завершила второй этап реализации национальной программы в 2020 году. Для реализации проекта специалисты компании проложили свыше 230 километров волоконно-оптических линий связи.В рамках первого этапа «Ростелеком» уже организовал доступ во Всемирную паутину для 112 СЗО в семи районах Владимирской области.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«За текущий год "Ростелеком” выполнил более 90 % от запланированного в 2020 году объема подключений СЗО. Таким образом, современные цифровые сервисы стали доступнее еще большему количеству организаций. Мировая пандемия показала, насколько остро стоит вопрос о необходимости телекоммуникационных услуг для органов власти и медицинских учреждений. В первую очередь, это возможности для развития телемедицины и дистанционного образования. В то же время мы понимаем свою задачу гораздо шире. В населенных пунктах создаются узлы связи, которые в дальнейшем будут использованы для организации цифровых услуг в домохозяйствах, что особенно актуально для жителей сельских территорий. Лидерами стройки по количеству сданных объектов второго этапа стали Вязниковский, Собинский и Гусь-Хрустальный районы области. До конца года в рамках третьего этапа осталось подключить еще 19 объектов, из которых 11 — фельдшерско-акушерские пункты. Несмотря на сложности, связанные с ограничительными мерами, стройка ведется в соответствии с утвержденным графиком».В рамках национальной программы «Ростелеком» реализует проекты в Центральном Федеральном округе (ЦФО). С целью исполнения государственных контрактов до конца 2021 года цифровой провайдер подключит к сети передачи данных и обеспечит высокоскоростным интернетом 4 858 социально значимых объектов ЦФО.С крупными проектами, реализуемыми компанией «Ростелеком», можно ознакомиться на* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».* * *Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *— крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.Выручка группы компаний за I полугодие 2020 года составила 248,9 млрд руб., OIBDA достигла 95,9 млрд руб. (38,5% от выручки), чистая прибыль — 15,4 млрд руб.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».К «социально значимым объектам» относятся фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, школы и профессиональные образовательные учреждения, органы государственной власти и местного самоуправления, избиркомы, пожарные посты и пожарные части, участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии и подразделения войск национальной гвардии.