Состоялось первое заседание комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Коврова.
Состоялось первое заседание комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Коврова
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На нем председателем комиссии был избран Дмитрий Базунов единогласно.
Так же единогласно были выбраны заместитель председателя, им стал Денис Лякишев и секретарь комиссии – Светлана Храпкова, сообщил портал "Ковров сегодня".
Напомним,
Совет народных депутатов делегировал в комиссию Михаила Шикина, Дмитрия Базунова и Светлану Храпкову. От обладминиситрации - Денис Лякишев
(директор департамента региональной политики)
, Михаил Новиков (директор департамента юстиции) и Михаил Фомин (ведущий консультант отдела взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления департамента региональной политики).
Приём документов на должность главы города Коврова продлится до 18 августа. Первый этап пройдёт 20 августа, второй – 28 августа.
Фото: "Ковров сегодня".