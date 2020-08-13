Состоялось первое заседание комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Коврова.

Состоялось первое заседание комиссии по отбору кандидатур на должность главы города КовроваНа нем председателем комиссии был избран Дмитрий Базунов единогласно.Так же единогласно были выбраны заместитель председателя, им стал Денис Лякишев и секретарь комиссии – Светлана Храпкова, сообщил портал "Ковров сегодня".Напомним,Совет народных депутатов делегировал в комиссию Михаила Шикина, Дмитрия Базунова и Светлану Храпкову. От обладминиситрации - Денис Лякишев(директор департамента региональной политики), Михаил Новиков (директор департамента юстиции) и Михаил Фомин (ведущий консультант отдела взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления департамента региональной политики).Приём документов на должность главы города Коврова продлится до 18 августа. Первый этап пройдёт 20 августа, второй – 28 августа.Фото: "Ковров сегодня".