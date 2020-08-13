Она позволяет прогнозировать спрос, потоки клиентов и другие факторы в конкретных локациях для принятия решений о расположении торговой точки, офисов, рекламных объектов, а также оценить инвестпривлекательность зданий и земельных участков

Компания «Платформа больших данных», созданная весной 2020 года банком ВТБ и Ростелекомом, разработала и внедряет первую в России универсальную геоплатформу на основе анализа обезличенных данных с применением методов автоматического машинного обучения (Auto ML). Она позволяет прогнозировать спрос, потоки клиентов и другие факторы в конкретных локациях для принятия решений о расположении торговой точки, офисов, рекламных объектов, а также оценить инвестпривлекательность зданий и земельных участков.Продукты геоплатформы для оценки и прогноза потока покупателей и для размещения таргетированной рекламы уже тестируют один из лидеров среди российских торговых сетей - «Магнит» и крупнейший оператор наружной, транзитной и indoor-рекламы в России Russ Outdoor.«Геоплатформа доступна уже в 50 крупнейших городах России. С ее помощью мы можем дать оценку локаций площадью 500 на 500 метров. Геоплатформа сопоставит 170 слоев обезличенных данных из банковской сферы, телекома и digital-сервисов и предложит оптимальную площадку, например, для новой парикмахерской, рекламного билборда для узкоспециализированой аудитории или строительства жилого комплекса, - сказал глава совета директоров «Платформы больших данных», заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.Собранные в единую гео-сетку данные позволяют использовать методы автоматического машинного обучения – Аuto ML, что ускоряет процесс вывода продуктов на рынок, технологии могут быть адаптированы под конкретные задачи той или иной компании за неделю.«Технологии геоплатформы ВТБ и Ростелекома могут быть полезны совершенно разным компаниям от ритейла и производителей продуктов питания и бытовой химии, фитнес-центров до банков, страховых компаний, девелоперов и логистических компаний», - сказал член совета директоров «Платформы больших данных», вице-президент по развитию бизнеса Ростелекома Александр Айвазов.«Плотность покрытия, а значит конкуренция между ритейлерами в России достигли таких показателей, когда выбор расположения того или иного магазина - одна из важнейших задач в развитии сети. Мы планируем протестировать технологию в пятнадцати крупных городах России. По нашим оценкам, использование геоплатформы ПБД в сочетании с собственными технологиями анализа конкурентной среды и подбора локаций может помочь повысить возврат на инвестиции в новые торговые точки и сократить расходы на развитие за счет более точного выбора локаций с оптимальным соотношением арендной платы и объема трафика покупателей», - отметил заместитель генерального директора, исполнительный директор «Магнита» Флориан Янсен.«Рынок наружной рекламы все больше полагается на качественные данные как при планировании, так и при анализе результатов рекламных кампаний. Технология геоанализа «Платформы больших данных» предлагает рекламодателям те локации, где чаще встречается их целевая аудитория, тем самым увеличивая эффективность от размещения. Наружная реклама всегда являлась важным инструментом для активации потребителей, а сегодня нам уже доступно решение таких задач как увеличение частоты обращений на сайт, работа с количеством поисковых запросов в рамках кампании, посещение оффлайн-точек продаж и многих других вопросов, решение которых ранее было доступно только в digital (интернет) среде», - заявил коммерческий директор группы компаний Russ Outdoor Борис Пешняк.Рынок геоаналитики в России растет на 15-20% в год. Согласно оценкам и предыдущему проектному опыту PwC и Strategy&, применение продуктов геоаналитики может обеспечить прирост выручки до 20% за счет оптимального размещения торговых точек и офисов продаж.