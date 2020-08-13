Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Нобель Арустамян дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат».

“Понятно, что «Спартак» эмоционально выхолощен после матча с «Сочи» и судейского произвола, ошибки в конце матча. Но «Спартак» по-прежнему настроен решительно.

«Ахмат» при всех плюсах и при том, что Андрей Талалаев умеет выстраивать команду в сжатые сроки, по-прежнему нуждается в футболистах. Поэтому москвичи будут фаворитами в предстоящем матче.

Какой будет результат? Какой будет итог? Я думаю, что первый тайм будет максимально аккуратным из-за того, что «Ахмат», безусловно, будет держать оборону и контратаковать. А во втором тайме ситуация разрешится.

Поэтому мне кажется хорошей ставка на то, что второй тайм будет результативнее первого с коэффициентом 1,99 в букмекерской конторе 1xbet .”