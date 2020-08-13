Полицейские установили, что подозреваемый получал крупные партии наркотиков, разбавлял их, фасовал и делал «закладки»...

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в покушении на сбыт героина в крупном размере», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Оперативникам поступила информация о 34-летнем москвиче, который может быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ на территории Москвы и области.В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан около одного из домов в районе Бирюлево Западное. При его личном досмотре обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином, массой около 200 граммов. Полицейские установили, что подозреваемый получал крупные партии наркотиков, разбавлял их, фасовал и делал «закладки».Следствием ОМВД России по району Бирюлево Западное г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве