В отношении неустановленных лиц по обвинению их в уничтожении чужого имущества.

В отношении неустановленных лиц по обвинению их в уничтожении чужого имущества.Дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области. По ней преступление такого рода наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.Напомним, что в областном центре уничтожил сразу 10 мусоровозов. Машины принадлежали компании "Чистый Владимир", которая работала на подряде у регионального оператора "Биотехнологии".