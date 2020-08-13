Обвиняемый похитил более 40 тысяч рублей со счета своего родственника.

Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимого 31-летнего жителя города Гороховец. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.Предварительным следствием установлено, что в июне текущего года фигурант находился в гостях у своих родственников. Помогая им разобраться в работе мобильного телефона, обвиняемый узнал пароль для входа в приложение онлайн-банкинга и в течение нескольких дней похищал у своего родственника денежные средства путем перевода на свой банковский счет. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшему, составил более 40 тысяч рублей.Спустя несколько дней потерпевший обнаружил пропажу денежных средств. Из банковской выписки он узнал, что деньги были переведены его родственнику, однако последний все отрицал, ссылаясь на системные сбои в работе банка и на действия мошенников, после чего потерпевший обратился с заявлением в полицию.Сотрудники полиции допросили подозреваемого, мужчина сознался в содеянном. Похищенные денежные средства он переводил в счет погашения займов в микрофинансовых организациях.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Материальный ущерб потерпевшему был полностью возмещен.