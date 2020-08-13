Подросток с другом без разрешения пошли купаться на карьеры. В какой-то момент ребенок начал тонуть. Для оказания помощи взрослых рядом не оказалось.
Сотрудники СК России проводят следственные действия на карьерах Кирпичного завода, где обнаружено тело утонувшего мальчика. Сообщили в ведомстве.
По версии следствия, 11 августа
около 16 часов в МЧС
поступило сообщение о том, что в 1,5 км от города Гусь-Хрустальный
. В ходе проведенных проверочных мероприятий установлено, что подросток
с другом без разрешения родителей пошли купаться на карьеры. В какой-то момент ребенок начал тонуть. Для оказания помощи взрослых рядом не оказалось.
Поисковые работы проводила масштабная группировка, в том числе, водолазы МЧС России, спасатели аварийно-спасательной службы области и добровольцы общественных поисково-спасательных организаций. Сегодня
около 14 часов тело ребенка обнаружено.