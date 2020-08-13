Подросток с другом без разрешения пошли купаться на карьеры. В какой-то момент ребенок начал тонуть. Для оказания помощи взрослых рядом не оказалось.

Сотрудники СК России проводят следственные действия на карьерах Кирпичного завода, где обнаружено тело утонувшего мальчика. Сообщили в ведомстве.По версии следствия, 11 августаоколо 16 часов в МЧСпоступило сообщение о том, что в 1,5 км от города Гусь-Хрустальный. В ходе проведенных проверочных мероприятий установлено, что подростокс другом без разрешения родителей пошли купаться на карьеры. В какой-то момент ребенок начал тонуть. Для оказания помощи взрослых рядом не оказалось.Поисковые работы проводила масштабная группировка, в том числе, водолазы МЧС России, спасатели аварийно-спасательной службы области и добровольцы общественных поисково-спасательных организаций. Сегодняоколо 14 часов тело ребенка обнаружено.