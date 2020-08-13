В Киржачском районе сгорело частное подворье. Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 02:08. ЧП произошло в деревне Ильинское. К приезду пожарных огонь охватил помещение

В Киржачском районе сгорело частное подворье. Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 02:08. ЧП произошло в деревне Ильинское. К приезду пожарных огонь охватил помещение площадью в 300 кв. м. Частное подворье, где содержались лошади и козы, выгорело до тла. Но при самом происшествии никто не пострадал. Животных успели вывести. Сейчас дознаватели МЧС устанавливают