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<a href="https://33live.ru/novosti/13-08-2020-v-moskovskoj-oblasti-stolknulis-shest-mashin.html" target="_blank">В Московской области столкнулись шесть машин</a> - На 19-м километре трассы М1 Беларусь в Московской области произошла авария с участием шести автомобилей, среди которых был грузовик, передает сайт . Сообщается об одном пострадавшем. ..