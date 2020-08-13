Полицейскими установлена причастность мужчины к краже из дачного дома и угону мотоцикла.
Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего ранее судимого жителя города Покров. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 и ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Предварительным следствием установлено, что в июне текущего года фигурант совершил кражу из дачного дома, расположенного на территории города Покров. У потерпевшей были похищены электрический триммер, микроволновая печь и электрическая плитка. Однако похищенное ему пришлось бросить, поскольку не на чем было увезти имущество домой.
Также полицейские выяснили, что мужчина причастен к угону мотоцикла. На чужом транспортном средстве он хотел доехать до места назначения. Когда мотоцикл сломался, он его бросил. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 24 тысяч рублей.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение фигуранта, который сознался в совершении кражи и угона.
Похищенное имущество сотрудники полиции изъяли и вернули владельцам.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.