Полицейскими установлена причастность мужчины к краже из дачного дома и угону мотоцикла.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего ранее судимого жителя города Покров. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 и ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации.Предварительным следствием установлено, что в июне текущего года фигурант совершил кражу из дачного дома, расположенного на территории города Покров. У потерпевшей были похищены электрический триммер, микроволновая печь и электрическая плитка. Однако похищенное ему пришлось бросить, поскольку не на чем было увезти имущество домой.Также полицейские выяснили, что мужчина причастен к угону мотоцикла. На чужом транспортном средстве он хотел доехать до места назначения. Когда мотоцикл сломался, он его бросил. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 24 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение фигуранта, который сознался в совершении кражи и угона.Похищенное имущество сотрудники полиции изъяли и вернули владельцам.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.