Колт был обнаружен при археологических исследованиях прямо в самой центральной части города .

Волжская экспедиция Института археологии РАН обнаружила в Суздале редкую подвеску-колт XII – начала XIII века — украшение, которое привешивалось к парадному головному женскому убору. Подобные колты известны в украшениях из богатых древнерусских кладов XIII века, но в Суздале такая подвеска найдена впервые. Говорит заместитель начальника Волжской экспедиции, научный сотрудник Института археологии РАН, кандидат исторических наук Сергей Милованов.- Колт был обнаружен при археологических исследованиях прямо в самой центральной части города Суздаля современного. Это на Торговой площади при проведении археологических работ в рамках реконструкции здания по адресу: Торговая площадь, 12. Работы были не очень полномасштабные. Буквально 100 квадратных метров. Но, как мы видим теперь, были получены яркие и интересные результаты по древней истории города Суздаля.Высокий социальный статус владельцев усадьбы, где был найден колт, подчеркивают и другие находки: осколок причерноморской амфоры, куски необработанного янтаря, а также наконечники железных стрел и копья. Усадьба раскрыта не полностью, но найденные на ее территории предметы позволяют утверждать, что во второй половине XII – начале XIII века здесь находилась мастерская по обработке кости и рога и, вероятно, изготовлению костяных и роговых гребней: археологи обнаружили рога со следами спила, кости и бракованные изделия.Ольга Романова. «Радио России-Владимир»