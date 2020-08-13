Через некоторое время после конфликта злоумышленник вернулся, нанес потерпевшему телесные повреждения и открыто похитил денежные средства...

Сотрудниками 6 отделения Отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержан подозреваемый в разбойном нападении.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от 60-летнего охранника гаражного кооператива. Он рассказал, что двое неизвестных ворвались в помещение КПП и избили его напарника. Затем они открыли сейф и забрали денежные средства в сумме 12 тысяч рублей, принадлежащие гаражному кооперативу, после чего скрылись. Потерпевший мужчина с травмами головы был доставлен в медицинское учреждение.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых на Сормовской улице. Им оказался 26-летний житель столицы. Установлено, что ранее в этот же день охранник сделал замечание мужчине, который находился в состоянии опьянения на территории гаражного кооператива. Через некоторое время злоумышленник вернулся, нанес потерпевшему телесные повреждения и открыто похитил денежные средства, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание возможного соучастника.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18