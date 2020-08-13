- К учебному году готовсь! Школы региона продолжают сдавать экзамены на соответствие требованиям безопасности...

К учебному году готовсь! Школы региона продолжают сдавать экзамены на соответствие требованиям безопасности.Участковый врач в каждое поселение. Первые итоги госпрограммы "Земский доктор".- И добро пожаловать в "Сад мечты". Конкурс на самую красивую деревню вышел на финишную прямую.Эти и другие материалы готовят к эфиру корреспонденты «Вестей». Не пропусти в 14.25 на канале «Россия».