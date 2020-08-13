Владимирская область вошла в число регионов, где реализуется акция «Время добрых дел».

Владимирская область вошла в число регионов, где реализуется акция «Время добрых дел» по оказанию помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Завтра, 14 августа на базе Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних состоится торжественное мероприятие, посвящённое передаче гуманитарной помощи учреждениям социальной сферы региона. Его участниками станут представители Благотворительного фонда «Столица милосердия».Более 20 тонн самых нужных вещей будут переданы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Среди товаров – подгузники, детские смеси, мебель, предметы для кормления и ухода за детьми, одежда, ходунки и коляски, автокресла, качели и самокаты, книги, инвентарь для занятий спортом и активного отдыха, игрушки. Сообщили в пресс-службе белого дома.