По подозрению в совершении преступлений оперативники задержали ранее судимого местного жителя.

2 июля текущего года в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о том, что в ночное время неустановленное лицо, сорвав оконную решетку, проникло в офис общества с ограниченной ответственностью, расположенный на улице Балакирева областного центра. Неизвестный похитил личное имущество одного из работников организации.4 августа злоумышленник, повредив оконное стекло, проник в продуктовый магазин на улице Мира города Владимира. Из кассы были похищены денежные средства в сумме около 2 тысяч рублей.На месте преступлений сотрудники полиции провели сбор информации, эксперты-криминалисты изъяли улики, позволившие установить, что к совершению хищений причастен 34-летний ранее судимый местный житель. Неоднократно он проникал в офисные помещения, в том числе и указанной организации, и похищал денежные средства.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящее время фигурант заключен под стражу, проверяется на причастность к другим преступлениям на территории города.