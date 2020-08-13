В России могут изменить систему начисления зарплат бюджетникам. Базовая часть должна составлять 70%, а стимулирующая - 30.

В России могут изменить систему начисления зарплат бюджетникам. Базовая часть должна составлять 70%, а стимулирующая - 30. Такое предложение внес секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.Депутат Госдумы Игорь Игошин назвал эту инициативу победой владимирских профсоюзов учителей. Напомним, в октябре прошлого года они обратились с открытым письмом на имя Игошина с просьбой внести поправки в федеральный закон, в частности, утвердить размеры единых базовых окладов не ниже МРОТ. Чтобы президентская программа по оплате труда выполнялась не доплатами и переработками, а оплатой по ставке. Депутат признался, дать ход письму было непросто.Игорь Игошин, депутат Госдумы: «Старались добиться, чтобы нас услышали и министерства, ведомства причастные, и наша партия. Не скрою, были скептики, говорили - вы излишне поднимаете волну, излишне эмоциональны. Только наши владимирские профсоюзы поставили вопрос, они смогли добиться правильного решения для учителей всей страны. Для бюджетных работников всей страны. Теперь минимум 70% будет оплачиваться окладом согласно квалификации».