Арбитражный суд Владимирской области признал «БиоХимФарм» виновным в административном правонарушении.

Специалисты регионального управления Россельхознадзора проверили предприятие ООО «БиоХимФарм», которое производит ветеринарные лекарственные препараты.В результате выявлено, что производитель не проводит оценку проведенных изменений после их внедрения, отсутствуют обзоры функционирования фармацевтической системы качества и многое другое.Это грубые нарушения лицензионных требований фармацевтической деятельности.Арбитражный суд Владимирской области признал «БиоХимФарм» виновным в административном правонарушении и оштрафовал на 100 тысяч рублей. Штраф оплачен в полном объеме.