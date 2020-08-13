Арбитражный суд Владимирской области признал «БиоХимФарм» виновным в административном правонарушении.
Специалисты регионального управления Россельхознадзора проверили предприятие ООО «БиоХимФарм», которое производит ветеринарные лекарственные препараты.
В результате выявлено, что производитель не проводит оценку проведенных изменений после их внедрения, отсутствуют обзоры функционирования фармацевтической системы качества и многое другое.
Это грубые нарушения лицензионных требований фармацевтической деятельности.
Арбитражный суд Владимирской области признал «БиоХимФарм» виновным в административном правонарушении и оштрафовал на 100 тысяч рублей. Штраф оплачен в полном объеме.