Во Владимире эвакуировали гипермаркет из-за подозрительного предмета. Речь идет о торговом центре на Московском шоссе. Всех посетителей гипермаркета вывели на улицу до приезда экстренных

Во Владимире эвакуировали гипермаркет из-за подозрительного предмета. Речь идет о торговом центре на Московском шоссе. Всех посетителей гипермаркета вывели на улицу до приезда экстренных служб. В соцсетях очевидцы происшествия делятся информацией, что в спортивном магазине гипермаркета нашли бесхозный рюкзак. В пресс-службе УМВД подтверждают, что полиция выезжала в торговый центр по звонку о подозрительном предмете. Лев Ревазян, зам. начальника пресс-службы регионального