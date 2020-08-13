Чтобы пруд стал местом отдыха для горожан. На улице Казарменной кипит работа. Облагораживают один из городских водоёмов. Называется он — Платоновский пруд. Местные жители уже давно

Чтобы пруд стал местом отдыха для горожан. На улице Казарменной кипит работа. Облагораживают один из городских водоёмов. Называется он — Платоновский пруд. Местные жители уже давно мечтали возродить его к жизни. Ведь когда-то давно пруд был совсем другим, там даже была маленькая набережная. Владимирцы приходили сюда позагорать, ловили рыбу. Вокруг пруда и сейчас стоят жилые