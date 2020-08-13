Ей подвластны любые техники, творческие эксперименты не страшат, а работы провоцируют зрителя к размышлению. Во Владимире открылась юбилейная выставка члена Союза художников Татьяны

Ей подвластны любые техники, творческие эксперименты не страшат, а работы провоцируют зрителя к размышлению. Во Владимире открылась юбилейная выставка члена Союза художников Татьяны Гребневой. В экспозиции представлено более 70 работ разных лет. К примеру, этот яркий гобелен под названием «Энергия любви» художница завершила совсем недавно, как раз к выставке. Он соткан вручную. В числе материалов: