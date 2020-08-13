5 543 литра — столько крови сдали доноры во Владимирской области за первое полугодие 2020. Как утверждают в администрации области, такого объема хватило, чтобы полностью обеспечить

5 543 литра — столько крови сдали доноры во Владимирской области за первое полугодие 2020. Как утверждают в администрации области, такого объема хватило, чтобы полностью обеспечить потребность больниц региона. На процедуру сдачи крови в этом году решились 4 797 жителей области, 850 из них пошли на это впервые. Стать донором можно было как на областной станции переливания