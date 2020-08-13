Одним из центров программы «Городская среда» партии «Единая Россия» стал Киржач.

ВоВладимирской области продолжаются работыпо проекту «Городская среда» партии «Единая Россия». Одним из центров программысталКиржач. В ходе опроса жителей был определена общественная территория для реновации. Максимальное количество голосов в рейтинговой таблице заняла площадь Труда в микрорайоне Красный Октябрь.Работы начались 15 мая. В соответствии с дизайн-макетом произведено асфальтирование, положили плитку, установили скамейки, фонари, обустроили зоны отдыха, детскую площадку, дорожки, парковки, обновили памятник в честь работников завода «Красный Октябрь». Также в этом году планируется обустроить поле для мини-футбола в парке имени 36-й гвардейской дивизии и площадку для проведения мероприятий.Оксана Павлова, депутат киржачского городского совета: «Благоустройство находится на финишном этапе. Запланированные работы: асфальтирование, устройство плиточного покрытия, зоны отдыха, установка урн, цветочных вазонов – все выполнено в соответствии с дизайн-проектом. Жители микрорайона рады, что у них появилось новое красивое место для отдыха и детской площадкой».ВоВладимире тоже проведена большая работа. Одна из обновленных зон – на улице Безыменского. Жители домов 16-Б и 16-В оценили проведенные работы по реновации дворового пространства. Единогласный вердикт: всё хорошо. Этого мнения придерживаются и общественники.Дмитрий Семенов, региональный координатор проекта «Народный контроль»: “Замечательно, что город преображается, что выделяются средства, очень важен контроль за ходом работ, он должен осуществляться коалиционно: со стороны депутатов , собственников жилья, общественниками, экспертами, чтобы работы выполнялись качественно и в срок».Дмитрий Чижов, депутат владимирского городского совета: «Эта программа получила настолько большое распространение, что количество заявок превышает более 140 штук. То есть, люди понимают, что благодаря программе они могут благоустроить свой двор. Она будет действовать до 24 года. Насколько я знаю, её хотят продлить до 2030 года».