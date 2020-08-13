Два миллиона рублей специалисту, приехавшему работать по программе, можно потратить на что угодно.

Два миллиона рублей - единовременная выплата от государственной программы "Развитие здравоохранения Владимирской области". Какое количество специалистов первичного звена уже удалось привлечь и на что медработнику можно будет потратить эти деньги, узнала Мария Городская.Дарье Суховой 23 года, уже учась в институте, она знала, что придет работать в эту больницу - специально пошла по целевому направлению, чтобы вернуться в родной поселок Мстёра Вязниковского района. Желание помогать людям появилось спонтанно, рассказывает Дарья. Она даже не могла представить, что когда-то попадет под государственную программу "Развитие здравоохранения Владимирской области", с единовременной выплатой двух миллионов рублей медику, приехавшему работать в городские населенные пункты, где численность жителей - больше 50 тысяч.Дарья Сухова, участковый врач-терапевт: «Население я здесь знаю. В принципе, и пошла я в медицину, потому что хотелось помогать людям, чувствовать, может быть, какую-то свою нужность. Наверное, это в принципе одна из профессий, когда ты чувствуешь отдачу, но, конечно, и устаешь очень».Дарья - только одна из тех специалистов, в которых нуждается Владимирская область. В системе здравоохранения - хронический кадровый голод.- Вы ощущаете нехватку врачей?- Конечно. И весь народ, по-моему. Нет никого.По программе - 40 вакантных мест, из них 14 - уже заняты. В Департаменте здравоохранения считают - такая программа поможет привлечь специалистов - на постоянную работу. Пока программа рассчитана на 20-й год, но если в первичном звене, это - участковый врач-терапевт, врач-педиатр и врач общей практики - будет оставаться кадровый дефицит, программу продлят.Юлия Арсенина, и.о. директора департамента здравоохранения Владимирской области: «Каждый житель хочет иметь своего личного участкового врача, к которому он привык, которого он знает. И доктор, который ведет их семью, детей. Который знает ребенка с момента рождения и до 18 лет. И потом, конечно, это важно, когда во взрослом звене есть свой участковый врач, который владеет всей информацией».Два миллиона рублей специалисту, приехавшему работать по программе, можно потратить на что угодно - ограничений нет. Единственное условие для выплаты - стаж работы должен составлять не менее двух лет. На самом месте нужно отработать не менее десяти. Пока Дарья Сухова только думает, куда потратит деньги - вернулась в поселок не ради них. Специалисты, согласившиеся работать по программе, всё областное здравоохранение спасти не смогут. Но смогут на несколько лет стать спасением для пациентов.Мария Городская, Александр Чунаев"Вести-Владимир"